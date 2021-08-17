МИД России о невыдаче Ласицкене визы в США: «Где американское «открытое общество» и почему оно закрыто для россиян вашингтонским «визовым частоколом»?»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением относительно невыдачи виз в США гражданам Российской Федерации.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер Игр Анжелика Сидорова не смогли выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине из-за отсутствия виз.

«Вызывает сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал.

Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение. Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают, тем не менее, визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы.

Если действовать иначе, вообще остановятся российско-американские контакты между людьми. Казалось бы, это очевидно. Между тем, коллеги в Вашингтоне руководствуются, видимо, другой логикой. Поэтому возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская олимпийская чемпионка из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования в США.

В аналогичном положении сейчас находятся сотни, если не тысячи соотечественников, которым даже в острых гуманитарных ситуациях американская дипмиссия в Москве рекомендует обращаться в консульские учреждения США в третьих странах.

Вопрос: где это пресловутое американское «открытое общество» и почему оно теперь настолько закрыто для россиян вашингтонским «визовым частоколом»?» – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.