У Ласицкене и Сидоровой по-прежнему нет виз США для участия в этапе «Бриллиантовой лиги». Они должны вылететь завтра

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту и чемпионка мира в прыжках с шестом все еще не получили американские визы.

21 августа Сидорова и Ласицкене должны выступить на этапе в Юджине.

19 августа – крайний срок вылета российских спортсменок в США.

Ранее сообщалось, что вопросом виз для спортсменок занимаются замминистра спорта России Алексей Морозов и Министерство иностранных дел.

Сложности связаны с тем, что американское консульство в Москве приостанавило выдачу всех типов виз, кроме дипломатических.

Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту в Токио-2020, Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом.