У Ласицкене и Сидоровой по-прежнему нет виз США для участия в этапе «Бриллиантовой лиги». Они должны вылететь завтра

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова все еще не получили американские визы.
21 августа Сидорова и Ласицкене должны выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.
19 августа – крайний срок вылета российских спортсменок в США.
Ранее сообщалось, что вопросом виз для спортсменок занимаются замминистра спорта России Алексей Морозов и Министерство иностранных дел.
Сложности связаны с тем, что американское консульство в Москве приостанавило выдачу всех типов виз, кроме дипломатических.
Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту в Токио-2020, Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом.