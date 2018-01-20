У Ласицкене и Сидоровой по-прежнему нет виз США для участия в этапе «Бриллиантовой лиги». Они должны вылететь завтра

Теги сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом Бриллиантовая лига Мария Ласицкене (Кучина) Анжелика Сидорова Политика Матч ТВ Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова все еще не получили американские визы.

21 августа Сидорова и Ласицкене должны выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. 

19 августа – крайний срок вылета российских спортсменок в США.

Ранее сообщалось, что вопросом виз для спортсменок занимаются замминистра спорта России Алексей Морозов и Министерство иностранных дел.

Сложности связаны с тем, что американское консульство в Москве приостанавило выдачу всех типов виз, кроме дипломатических.

Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту в Токио-2020, Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом.

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