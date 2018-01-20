Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон показала второй результат в истории 100-метровки – 10,54 секунды

Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине со вторым результатом в истории бега на 100 м.

Томпсон финишировала, показав время 10,54. Действующий мировой рекорд у женщин (10,49) был установлен еще в 1988 году американкой Флоренс Гриффит-Джойнер.

Ранее Томпсон выиграла золото Игр в Токио на этой дистанции с олимпийским рекордом – 10,61, что на тот момент также являлось вторым лучшим временем в истории.

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