Тимановская о Беларуси: «Маме звонили: «Если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет». Мы в это не верим, естественно»

Белорусская легкоатлетка заявила, что ей гарантировали безопасность и неприкосновенность на родине в случае возвращения.

Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио. Она заявила, что столкнулась с угрозами и обратилась за помощью в белорусский Фонд спортивной солидарности.

Сейчас спортсменка и ее муж находятся в Польше.

«Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок – ей сказали: «Если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет». Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться.

Естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду», – рассказала Тимановская.

«Чем больше муха крутится в паутине, тем больше запутывается». Вот как белорусские чиновники и тренеры уговаривали легкоатлетку уехать домой