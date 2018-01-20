Тимановская о Беларуси: «Маме звонили: «Если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет». Мы в это не верим, естественно»

Теги Бег сборная Беларуси жен Политика Кристина Тимановская Легкая атлетика

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ей гарантировали безопасность и неприкосновенность на родине в случае возвращения. 

Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио. Она заявила, что столкнулась с угрозами и обратилась за помощью в белорусский Фонд спортивной солидарности.

Сейчас спортсменка и ее муж находятся в Польше. 

«Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок – ей сказали: «Если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет». Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться.

Естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду», – рассказала Тимановская. 

«Чем больше муха крутится в паутине, тем больше запутывается». Вот как белорусские чиновники и тренеры уговаривали легкоатлетку уехать домой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья