«Возможно, ошейник с GPS будет следующим шагом». Призер Игр-2008 Андрей Кравченко сообщил, что белорусским атлетам запретили выезд за рубеж

Серебряный призер Пекина-2008 в десятиборье сообщил, что Министерство спорта Беларуси запретило белорусским спортсменам выезжать за рубеж.

«Спасибо людям за информацию! Как мы видим, «хата с краю» уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!

Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований... Теперь за ваше молчание придется расплачиваться.

Но чем дальше, тем интереснее наблюдать! Возможно, следующим шагом будет ошейник с GPS», – написал Кравченко в инстаграме.