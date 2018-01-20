«Возможно, ошейник с GPS будет следующим шагом». Призер Игр-2008 Андрей Кравченко сообщил, что белорусским атлетам запретили выезд за рубеж

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Серебряный призер Пекина-2008 в десятиборье Андрей Кравченко сообщил, что Министерство спорта Беларуси запретило белорусским спортсменам выезжать за рубеж. 

«Спасибо людям за информацию! Как мы видим, «хата с краю» уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!

Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований... Теперь за ваше молчание придется расплачиваться.

Но чем дальше, тем интереснее наблюдать! Возможно, следующим шагом будет ошейник с GPS», – написал Кравченко в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от Andrei Krauchanka OLY (@deca_krava_family)

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