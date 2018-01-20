Кристина Тимановская: «Возможно, критиковать руководство в инстаграме – не самое разумное решение. Но это показывает, что происходит с людьми, у которых есть мнение»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о скандале на Олимпиаде в Токио с ее участием.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил Тимановскую от Игр, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием». Перед этим легкоатлетка, которая специализируется в беге на 100 и 200 м, раскритиковала руководство сборной страны в соцсетях, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Затем Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Польша выдала спортсменке гуманитарную визу.

– Возможно, в таком эмоциональном состоянии критиковать руководство в инстаграме было не самым разумным решением. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, дискредитация на государственном телевидении – в чем смысл? Без всего этого международный скандал, вероятно, никогда не случился бы. Но это показывает, что происходит с людьми, у которых есть собственное мнение.

– Вы не раз подчеркивали, что не имеете никакого отношения к политике. Но ваш случай показывает, как быстро обычный аполитичный гражданин в системе (Александра) Лукашенко может стать политическим символом, врагом государства.

– Я даже никогда не принимала активного участия в демонстрациях, не подписывала письма против Лукашенко и не просила кого-либо выступать против государства. Я только высказывалась против насилия со стороны полиции. А теперь еще и внезапный международный скандал. Но я не знакома с политикой. Я просто хочу продолжать свою спортивную карьеру, – сказала Тимановская.

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