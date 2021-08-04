Тренеры Шумак и Моисевич лишены олимпийских аккредитаций по делу легкоатлетки Кристины Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал олимпийские аккредитации у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом легкоатлетки Кристины Тимановской.

«В интересах благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера ночью лишил аккредитаций тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича.

Был подан запрос, чтобы оба тренера немедленно покинули олимпийскую деревню, и они это сделали. Им будет предоставлена возможность быть услышанными», – заявили в МОК.

Тимановская обратилась в МОК за помощью после того, как НОК Беларуси отстранил ее от олимпийских соревнований по причине «эмоционально-психологического состояния». Незадолго до этого легкоатлетка раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Позже Тимановская рассказала, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. В связи с ситуацией Польша выдала спортсменке гуманитарную визу.

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