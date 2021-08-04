Анжелика Сидорова: «Хочется радоваться, потому что есть олимпийская медаль. С другой стороны, хочется плакать – совсем чуть-чуть не хватило для золота»

Российская прыгунья с шестом поделилась эмоциями после серебра на Олимпийских играх в .

– Я не знаю, что сказать. Мне хочется радоваться, потому что есть олимпийская медаль. С другой стороны, хочется плакать – кажется, совсем чуть-чуть не хватило для золота. Сейчас больше хочется плакать.

– Вы же уже поплакали.

– Я могу это долго делать.

– Перед последней попыткой вы легли на дорожке – по-особому настраивались?

– Честно говоря, просто устала. В конце ритм пошел очень быстрый: было мало людей, брали с первых попыток – приходилось делать прямо попытку за попыткой, было очень сложно.

Просто хотела чуть отдохнуть. Я особо не думала о жаре – руки, ноги устают, голова устает – уже без разницы, какая погода.

– После взятых 4,85 с первой попытки не было мысли: все, я выиграла?

– Нет-нет. Когда сразу за тобой люди прыгают столько же, не успеваешь об этом подумать. Наоборот, я подумала: ну все, вот сейчас начинается борьба. Соперницы вошли в колею.

– Ожидали, что американка соберется на 4,90? В начале у нее не получалось.

– Я не видела прыжки, но знала, что она суперборец, точно не опустит руки до последнего, – сказала Сидорова.

«Хочется плакать – я могу это долго делать». Наша лучшая легкоатлетка упустила золото, хотя лидировала до последней высоты