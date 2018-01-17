Мария Ласицкене: «Рада быть на Олимпиаде, больше ничего внятного в голову не приходит. Мозги расплавились от этой жары»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту рассказала о самочувствии после квалификации на Олимпийских играх-2020.

Ласицкене с третьей попытки взяла квалификационную высоту 1,95 м и прошла в финал.

«Как я ощущаю себя после своего долгого ожидания Олимпийских игр? Мне жарко. Но на самом деле, я рада быть здесь, ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары.

Конечно, я рада, что Токио принял эти игры, спасибо большое», – сказала Ласицкене.

Финал у женщин в прыжках в высоту в Токио-2020 пройдет 7 августа.