Мария Ласицкене: «Рада быть на Олимпиаде, больше ничего внятного в голову не приходит. Мозги расплавились от этой жары»

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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о самочувствии после квалификации на Олимпийских играх-2020. 

Ласицкене с третьей попытки взяла квалификационную высоту 1,95 м и прошла в финал. 

«Как я ощущаю себя после своего долгого ожидания Олимпийских игр? Мне жарко. Но на самом деле, я рада быть здесь, ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары.

Конечно, я рада, что Токио принял эти Олимпийские игры, спасибо большое», – сказала Ласицкене.

Финал у женщин в прыжках в высоту в Токио-2020 пройдет 7 августа. 

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