Вархольм второй раз за год побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами. До этого рекорд держался 29 лет

Теги Бег рекорды сборная Норвегии Олимпиада-2020 Карстен Вархольм Легкая атлетика

Норвежец Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с/б на Олимпиаде-2020 в Токио.

Вархольм одержал победу в финальном забеге на Играх-2020, преодолев дистанцию за 45,94. Он побил собственный мировой рекорд – 1 июля 2021-го норвежец пробежал за 46,70. До этого рекорд 29 лет принадлежал американцу Кевину Янгу (46,78).

Двукратный чемпион мира завоевал первое золото Олимпиады в карьере.

Американский толстяк побил рекорд легкой атлетики, который стоял 31 год! А какие древние достижения еще в силе?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья