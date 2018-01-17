Вархольм второй раз за год побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами. До этого рекорд держался 29 лет

Норвежец Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с/б на Олимпиаде-2020 в Токио.

Вархольм одержал победу в финальном забеге на Играх-2020, преодолев дистанцию за 45,94. Он побил собственный мировой рекорд – 1 июля 2021-го норвежец пробежал за 46,70. До этого рекорд 29 лет принадлежал американцу Кевину Янгу (46,78).

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