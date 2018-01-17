Министр иностранных дел Чехии: «Готовы помочь Тимановской, предлагаем ей визу для въезда»

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил белорусской бегунье Кристине Тимановской визу на въезд, чтобы она обратилась за международной защитой.
Ранее НОК Беларуси планировал депортировать спортсменку из Японии, где проходит Олимпиада-2020.
«Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской. Чехия готова помочь.
По договоренности с (премьер-министром) Андреем Бабишем и (министром внутренних дел) Яном Гамачеком предлагаем ей визу для въезда в страну, чтобы она могла обратиться у нас за международной защитой.
Наше посольство в Токио также готово помочь», – написал Кулганек.
Белорусская легкоатлетка отказалась лететь домой после отчисления. Просит убежища в Европе
«Чем больше муха крутится в паутине, тем больше запутывается». Вот как белорусские чиновники и тренеры уговаривали легкоатлетку уехать домой