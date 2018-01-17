Олимпиада-2020, 2 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 22 комплекта медалей

2 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей в 10 видах спорта.
2 августа
Расписание финалов
Легкая атлетика
Прыжки в длину, мужчины
4.20
100 м с/б, женщины
5.50
Метание диска, женщины
14.00
3000 м с/п, мужчины
15.15
5000 м, женщины
15.40
Бадминтон
Пары, женщины
7.00 – матч за бронзу, 7.50 – финал
Мужчины
14.00 – матч за бронзу, 14.50 – финал
Пулевая стрельба
Пистолет, скоростная стрельба, 25 м, мужчины
8.30
Российский участник: Леонид Екимов
Винтовка, 3 положения, 50 м, мужчины
10.50
Российский участник: Сергей Каменский
Парусный спорт
49-й класс FX, женщины
8.33
49-й класс, мужчины
9.33
Тяжелая атлетика
До 87 кг, женщины
9.50
Свыше 87 кг, женщины
13.50
Конный спорт
Троеборье, команды
11.00
Троеборье
14.45
Российские участники: Андрей Митин, Михаил Настенко
Спортивная гимнастика
Кольца, мужчины
11.00
Российский участник: Денис Аблязин
Вольные упражнения, женщины
11.57
Российские участники: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова
Опорный прыжок, мужчины
12.51
Российский участник: Никита Нагорный, Денис Аблязин
Велотрек
Командный спринт, женщины
12.06
Российские участницы: Дарья Шмелева – Анастасия Войнова
Греко-римская борьба
До 60 кг, мужчины
13.30
До 130 кг, мужчины
13.30
Вольная борьба
До 76 кг, женщины
14.55
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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