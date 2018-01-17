Олимпиада-2020, 31 июля, все медали дня: Великобритания победила в триатлоне, у США и Австралии золото в плавании

Теги результаты Олимпиада-2020 Легкая атлетика

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрывается 21 комплект медалей в 13 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

31 июля

Все медали дня

Триатлон

Смешанная эстафета

1. Великобритания

2. США

3. Франция

Плавание

100 м, баттерфляй, мужчины

1. Калеб Дрессел (США)

2. Криштоф Милак (Венгрия)

3. Ной Понти (Швейцария)

200 м, спина, женщины

1. Кейли Маккиоун (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Эмили Сибом (Австралия)

800 м, вольный стиль, женщины

1. Кэтлин Ледеки (США)

2. Ариарне Титмус (Австралия)

3. Симона Куадарелла (Италия)

Смешанная эстафета 4x100 м, комплекс

1. Великобритания

2. Китай

3. Австралия

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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