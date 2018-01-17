Российские спортсмены вышли на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио под флагом ОКР

Теги Олимпийская сборная России ОКР Софья Великая Максим Михайлов Олимпиада-2020 Легкая атлетика

Сегодня в Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр-2020. 

В параде спортсменов участвуют 206 стран. Россия вышла под номером 77. 

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на Олимпийских играх без национальной символики. Спортсмены вышли под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). 

Флаг несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В этом году у всех команд по два знаменосца, мужчина и женщина – так подчеркивается равноправие. 

Церемония открытия проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. 

Олимпийские игры продлятся до 8 августа. 

Открытие Олимпиады-2020. Онлайн

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