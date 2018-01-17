Российские спортсмены вышли на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио под флагом ОКР

Сегодня в Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр-2020.

В параде спортсменов участвуют 206 стран. Россия вышла под номером 77.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на Олимпийских играх без национальной символики. Спортсмены вышли под флагом Олимпийского комитета России ( ).

Флаг несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В этом году у всех команд по два знаменосца, мужчина и женщина – так подчеркивается равноправие.

Церемония открытия проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса.

игры продлятся до 8 августа.

Открытие Олимпиады-2020. Онлайн

На открытии Олимпиады сборные идут в странном порядке – он зависит от языка хозяев. Поэтому Россия между Сан-Марино и Сьерра-Леоне