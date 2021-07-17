Член МОК Ричард Паунд о возможном всплеске коронавируса в Токио-2020: «Ответственность будет на японских властях. Это они могут сказать, что продолжать Игры опасно»

Член Международного олимпийского комитета ( ), бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал о том, кто понесет ответственность, если на Олипмиаде-2020 в Токио произойдет всплеск заболевания коронавирусом.

– Зачем вообще проводить сейчас?

– Во-первых, ради спортсменов. Во-вторых... То, что сейчас происходит, ни один живущий в мире человек на себе еще не испытывал. Была только эпидемия испанки сто лет назад. Так что людям сейчас просто необходимы хорошие новости.



– То есть проведение Токио нужно для того, чтобы улучшить всем настроение, понятно. А финансовый вопрос повлиял?

– Нет. С финансовой точки зрения мы легко бы могли отменить Олимпиаду. Просто пошли бы к страховщикам и возместили убытки.

– В мае большинство жителей Токио выступали против проведения Олимпиады. Вы их мнение учитывали?

– Конечно. Мы всегда следим за мнением жителей и учитываем его. Но, если можно так сказать, существуют более информированные люди, чем обычная публика. Но также мы постоянно были на связи с ВОЗ, отслеживали ситуацию с коронавирусом в мире, в Японии.

– Сейчас вы чего больше всего опасаетесь?

– Сейчас? Пожалуй, того, что на Играх будет большой всплеск болезни. Такой, к которому мы не готовы.

– И что будет, если такой всплеск случится? У вас есть какой-то план?

– Ну план уже сейчас действует – ежедневные тесты. Каждый человек с подозрительным тестом отправляется на карантин.

– А кто будет нести ответственность в случае такого всплеска?

– Ну это... эээ... Думаю, ответ в том, что мы вместе с оргкомитетом, властями Японии и ВОЗ постоянно находимся на связи, получаем всю актуальную информацию: о симптомах, о лечении, о способах заражения. Мы будем основываться на этой информации, когда будем принимать какие-то решения.

– Но кто ответственность-то понесет?

– Люди любят кого-то винить, но я думаю, что самая большая ответственность будет на японских властях. Это они могут сказать – так, дальше продолжать Игры опасно. Но это гипотетически, – сказал Паунд.

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