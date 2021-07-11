Михаил Буханов: «Если претензии WADA к РУСАДА сохранятся, несоответствие будет продлено на следующий двухлетний период»

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов рассказал, как проходит процесс восстановления статуса организации.

— Какова ситуация с базой LIMS московской лаборатории? Все затихло или претензии к нашей стороне остаются?

— Здесь хотелось бы немножко дистанцироваться, поскольку ни тогда, ни сейчас, ни сущностно, ни процедурно РУСАДА не связано с базой данных. В поступающих к нам решениях и запросах содержатся определенные требования, касающиеся LIMS, указаны действия, которые должны быть выполнены. Но по существу мне нечего вам ответить.

— База фигурирует в дорожной карте?

— Безусловно.

— По ней есть «хвосты»?

— Собственно, решение о несоответствии РУСАДА и вынесено в связи с тем, что не были выполнены критические требования по аутентичности базы данных.

— Вопрос остается открытым?

— К сожалению, да. Процедурой предусмотрена оценка выполнения требований WADA с периодичностью в два года. Если претензии сохранятся, несоответствие будет продлено на следующий двухлетний период, возможно, через суд. Потом опять соберется комиссия WADA и опять примет решение.

— Так до бесконечности?

— Это установленный порядок, опирающийся на гражданское право Швейцарии.

— Нет ощущения, что проблема тлеет без движения и Россия движется к очередному продлению санкций?

— Очень не хотелось бы. Наша линия поведения — придерживаться плана восстановления и жить сегодняшним моментом. Выполнили — отчитались. Демонстрируем максимальную открытость и готовность придерживаться международного кодекса — с надеждой на благополучный исход, – сказал Буханов.