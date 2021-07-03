Лукашенко – белорусским спортсменам: «Ваши успехи должны стать ответом тем государствам, которые пытаются задушить нас санкциями»

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с напутствием к спортсменам на торжественных проводах белорусской спортивной делегации на летние Олимпийские игры в Токио.

«Все мы – спортсмены, болельщики – долго ждали эти Игры. Абсолютно убежден, что отложенный старт состязаний, накопленная энергия, события в стране и мире сделают предстоящую борьбу за медали как никогда жесткой и бескомпромиссной.

Эта борьба всегда была тяжелой. Уверен, что на сей раз будет еще труднее. Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения – это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению.

Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете.

Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг», – сказал Лукашенко, отметив, что имели место провокации, буллинг, психологическое давление, угрозы.

«Все это было. Эти удары вы держали, как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио. Вы знаете, что соперники будут сильнейшие.

Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом», – сказал Лукашенко.

«Лозунг «Спорт вне политики» давно забыт. Забыт еще с 80-го года.

Но свежи воспоминания о том, как и с какими надуманными поводами коллективный Запад развернул тогда агрессивную травлю Советского Союза. Не так и много лет прошло – чуть больше 40 – с открытия XXII летних Олимпийских игр в Москве», – добавил президент Беларуси.