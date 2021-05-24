Лукашенко об отказе Skoda и Nivea спонсировать ЧМ-2021: «Мы сказали: спасибо, до свидания. На белорусский рынок – ни шагу, через Беларусь – тоже»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о брендах Skoda и Nivea, которые отказались спонсировать ЧМ-2021 в Минске из-за политической ситуации в стране.

«Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания.

Первое: на белорусский рынок – ни шагу, второе: через Беларусь – тоже ни шагу.

Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию.

Или через Украину пускай едут и поставляют туда», – передает слова Лукашенко Tribuna.com со ссылкой на TUT.BY