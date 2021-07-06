У двух участников Олимпийских игр, прибывших в Токио, выявили коронавирус. Это представители Литвы и Израиля

Теги Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Стало известно о двух случаях коронавируса среди участников Олимпийских игр в Токио, прибывших в Японию.

Один из заразившихся – представитель Литвы. Сообщается, что спортсмен находился в тренировочном лагере в японском городе Хирацука. 

Второй человек, сдавший положительный тест – член олимпийской делегации Израиля. Он сдал положительный тест по прибытии в токийский аэропорт Ханэда. 

8 июля власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в регионе. За день до этого в Токио было зафиксировано наибольшее количество новых случаев COVID-19 с середины мая (920).

Соревнования Олимпиады в Токио в столице и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии

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