У двух участников Олимпийских игр, прибывших в Токио, выявили коронавирус. Это представители Литвы и Израиля

Стало известно о двух случаях коронавируса среди участников Олимпийских игр в Токио, прибывших в Японию.

Один из заразившихся – представитель Литвы. Сообщается, что спортсмен находился в тренировочном лагере в японском городе Хирацука.

Второй человек, сдавший положительный тест – член олимпийской делегации Израиля. Он сдал положительный тест по прибытии в токийский аэропорт Ханэда.

8 июля власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в регионе. За день до этого в было зафиксировано наибольшее количество новых случаев с середины мая (920).

Соревнования Олимпиады в Токио в столице и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии