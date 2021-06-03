Победители Олимпиады-2020 в Токио получат по 4 млн рублей от правительства России

Спортсмены сборной России получат за победу на Олимпиаде-2020 в Токио по 4 миллиона рублей.

Ранее Министерство спорта обсуждало суммы призовых для российских спортсменов. Предполагается, что золотые медалисты Игр в Токио заработают по 4 миллиона рублей, серебряные – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,7 миллиона.

Аналогичные призовые от правительства российские спортсмены получали на всех Олимпийских играх с 2012 года.

Ожидается, что все призеры Токио-2020 получат подарки от частного Фонда поддержки олимпийцев, в прошлые годы это были автомобили. Регионы и спортивные общества также выделяют премии спортсменам за медали Игр по своему усмотрению.

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России