Победители Олимпиады-2020 в Токио получат по 4 млн рублей от правительства России

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Спортсмены сборной России получат за победу на Олимпиаде-2020 в Токио по 4 миллиона рублей.

Ранее Министерство спорта обсуждало суммы призовых для российских спортсменов. Предполагается, что золотые медалисты Игр в Токио заработают по 4 миллиона рублей, серебряные – по 2,5 миллиона, бронзовые  – по 1,7 миллиона.

Аналогичные призовые от правительства российские спортсмены получали на всех Олимпийских играх с 2012 года.

Ожидается, что все призеры Токио-2020 получат подарки от частного Фонда поддержки олимпийцев, в прошлые годы это были автомобили. Регионы и спортивные общества также выделяют премии спортсменам за медали Игр по своему усмотрению.

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