Екатерина Конева: «Создайте для других спортсменов альтернативные Игры. Миллионы футболистам платят, оторвите кусочек, подарите легкоатлетам праздник, надежду»

Российская прыгунья тройным Екатерина Конева высказала мнение об олимпийских квотах в легкой атлетике и обратилась к министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Поехать на Олимпиаду в Токио смогут лишь 10 российских легкоатлетов, выступающих с нейтральным статусом.

«У нас собралась элита – десять человек, фамилий называть не буду. Меня гнетет и обижает то, что есть и другие спортсмены, но они туда не вхожи. Это вопросы к руководству федерации, почему они туда не попадают.

Я предложила – создайте для других спортсменов альтернативные Игры. Найдите спонсоров, это несложно. Миллионы футболистам платят, оторвите кусочек, подарите легкоатлетам праздник, надежду. Почему этого не делают?

Если у вас в легкой атлетике только десять человек, проводите тогда только для них соревнования. Остальные кто, пешки в вашей игре? Большая часть спортсменов с тем, как определяется десятка, не согласны. Все будут недовольны, у всех вопросы. Многие просто боятся их задавать. А я хотела.

Сюда приезжал Матыцин, было собрание, туда пошли избранные. А я могла бы задать ему вопросы от тех спортсменов, кто вне десятки. От ущербных, не знаю как это еще назвать. Для вас мы ничто? Зачем мы вообще нужны? Но меня туда не позвали.

Претензий к этим десяти спортсменам нет. Претензии к тому, что у нас в стране согласились с этой десяткой. Вы страна – Россия – и вы с таким соглашаетесь? Великая, могучая страна, всем помогаем, кроме своих», – сказала Конева.

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