Олимпийская чемпионка Брианна Макнил отобралась в сборную США в Токио-2020. В начале июня ее отстранили на 5 лет за допинг

Олимпийская чемпионка в беге на 100 м с барьерами отобралась в сборную США на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

Спортсменка сегодня стала второй на американском отборе, уступив только Кендре Харрисон.

4 июня стало известно, что Макнил дисквалифицирована на 5 лет за вмешательство в процедуру допинг-контроля. Спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который разрешил ей выступить на американском отборе, пока рассматривается дело.

Если CAS оставит дисквалификацию Макнил в силе (срок ее наказания отсчитывается от 15 августа 2020-го), то в Токио-2020 вместо нее поедет Габриэль Каннингэм, которая в отборе стала четвертой.

Макнил взяла золото в беге на 100 м с барьерами в Рио-2016. Также у нее есть золото чемпионата мира-2013 в этой же дисциплине.

Юджин

Женщины

100 м с/б

1. Кендра Харрисон – 12,47

2. Брианна Макнил – 12,51

3. Кристина Клемонс – 12,53

4. Габриэль Каннингэм – 12,53

Бромелл победил на 100 м на отборе в США, Гэтлин – 8-й, Феликс отобралась на пятую Олимпиаду в карьере на 400 м