Премьер-министр Японии: «Естественно будет отказаться от Олимпиады, если мы не сможем обеспечить защиту жизни и здоровья людей»

Теги Паралимпийские игры Олимпиада-2020 Политика коронавирус Здоровье Есихидэ Суга Легкая атлетика

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал условие, при котором летние Олимпийские игры в Токио не состоятся. 

«Вполне естественно будет отказаться от проведения Олимпиады,  если мы не сможем обеспечить защиту жизни и здоровья людей», – заявил Суга во время дебатов парламентских партий Японии. 

На вопрос, почему правительство настаивает на проведении Игр, несмотря на риск распространения коронавируса в стране, Суга ответил, что Олимпиада не состоится, если здоровье общества будет под угрозой. 

«Защита жизни народа – это мой долг, моя ответственность. Если я не смогу защитить, значит, Игры проводиться не будут. Это само собой разумеется. Это первоначальное условие», – ответил Суга. 

«Организаторы вдвое сократили количество людей, которые будут участвовать в Играх. Возможно, число будет сокращено еще больше. 

Я слышал, что 80% участвующих спортсменов будут вакцинированы. Представители иностранных СМИ будут тщательно тестироваться», – добавил Суга. 

Олимпиада в Токио должна начаться 23 июля. 

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