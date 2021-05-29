Японские эпидемиологи дадут заключение о рисках проведения Олимпиады в Токио до 20 июня

Японский правительственный экспертный совет по противодействию эпидемиологическим заболеваниям даст заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио до 20 июня.

Об этом сообщил глава совета Сигэру Оми в ходе слушаний в парламенте.

Он заявил, что в случае проведения Игр вырастет интенсивность перемещения людей по стране, и это будет представлять больший риск для распространения коронавируса, нежели контакты между спортсменами.

Летняя Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа.

До 20 июня в девяти префектурах Японии, в том числе и в , будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

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