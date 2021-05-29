Японские эпидемиологи дадут заключение о рисках проведения Олимпиады в Токио до 20 июня

Теги Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Японский правительственный экспертный совет по противодействию эпидемиологическим заболеваниям даст заключение о рисках проведения Олимпийских игр в Токио до 20 июня. 

Об этом сообщил глава совета Сигэру Оми в ходе слушаний в парламенте. 

Он заявил, что в случае проведения Игр вырастет интенсивность перемещения людей по стране, и это будет представлять больший риск для распространения коронавируса, нежели контакты между спортсменами. 

Летняя Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа.

До 20 июня в девяти префектурах Японии, в том числе и в Токио, будет действовать режим чрезвычайной ситуации. 

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии

Олимпиада, которую так не хотят японцы: в стране режим ЧС, 80% населения против – но выбора нет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья