«Бриллиантовая лига». Иванюк, Фрейзер-Прайс и Рохас победили, Сидорова заняла 7-е место и другие результаты

Сегодня в Дохе прошел второй этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Россиянин Илья Иванюк победил в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова заняла 7-е место в прыжках с шестом.

«Бриллиантовая лига»

Доха, Катар

Женщины

Прыжки с шестом

1. Кэти Нагеотте (США) – 4,84

2. Сэнди Моррис (США) – 4,84

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,74

7. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,64

Диск

1. Яиме Перес (Куба) – 63,75

2. Валери Оллман (США) – 65,57

3. Сандра Перкович (Хорватия) – 63,60

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,15

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,69

3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,98

100 м

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,84

2. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,90

3. Джавианна Оливер (США) – 11,03

800 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 1.58,68

2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.59,70

3. Рабабе Арафи (Марокко) – 1.59,83

3000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.27,49

2. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8.28,27

3. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8.28,96

3000 м с/п

1. Нора Джеруто (Кения) – 9.00,67

2. Мекидес Абебе (Эфиопия) – 9.02,52

3. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.02,64

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33

2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,30

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 19,88

2. Андре де Грасс (Канада) – 19,89

3. Аарон Браун (Канада) – 20,25

400 м

1. Майкл Норман (США) – 44,27

2. Энтони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,57

3. Фред Керли (США) – 44,60

400 м с/б

1. Рай Бенджамин (США) – 47,38

2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,57

3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,82

800 м

1. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,91

2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.44,45

3. Дэниел Роуден (Великобритания) – 1.44,60

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,48

2. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3.31,57

3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 3.31,95

Ядро

1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,63

2. Филипп Михалевич (Хорватия) – 21,57

3. Армин Синанцевич (Сербия) – 21,88

ПРИМЕЧАНИЕ: в толкании ядра и метании диска места в топ-3 распределяются по последней попытке.