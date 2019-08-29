«Бриллиантовая лига». Иванюк, Фрейзер-Прайс и Рохас победили, Сидорова заняла 7-е место и другие результаты

Сегодня в Дохе прошел второй этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Россиянин Илья Иванюк победил в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова заняла 7-е место в прыжках с шестом.
«Бриллиантовая лига»
Доха, Катар
Женщины
Прыжки с шестом
1. Кэти Нагеотте (США) – 4,84
2. Сэнди Моррис (США) – 4,84
3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,74
7. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,64
Диск
1. Яиме Перес (Куба) – 63,75
2. Валери Оллман (США) – 65,57
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 63,60
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,15
2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,69
3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,98
100 м
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,84
2. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,90
3. Джавианна Оливер (США) – 11,03
800 м
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 1.58,68
2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.59,70
3. Рабабе Арафи (Марокко) – 1.59,83
3000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.27,49
2. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8.28,27
3. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8.28,96
3000 м с/п
1. Нора Джеруто (Кения) – 9.00,67
2. Мекидес Абебе (Эфиопия) – 9.02,52
3. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.02,64
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33
2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,30
3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,88
2. Андре де Грасс (Канада) – 19,89
3. Аарон Браун (Канада) – 20,25
400 м
1. Майкл Норман (США) – 44,27
2. Энтони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,57
3. Фред Керли (США) – 44,60
400 м с/б
1. Рай Бенджамин (США) – 47,38
2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,57
3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,82
800 м
1. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,91
2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.44,45
3. Дэниел Роуден (Великобритания) – 1.44,60
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,48
2. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3.31,57
3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 3.31,95
Ядро
1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,63
2. Филипп Михалевич (Хорватия) – 21,57
3. Армин Синанцевич (Сербия) – 21,88
ПРИМЕЧАНИЕ: в толкании ядра и метании диска места в топ-3 распределяются по последней попытке.