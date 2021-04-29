Ведущий японский ученый: «Организаторы стремятся провести Игры в Токио и не заботятся о здоровье людей из-за финансовых стимулов»

Профессор Кентаро Ивата, специалист по инфекционным заболеваниям университетской больницы японского города Кобе, выступил против проведения Олимпийских игр в Токио.

«Сейчас неподходящее время для проведения Олимпийских игр. Если бы меня спросили, стоит ли проводить Олимпиаду, мой ответ был бы отрицательным.

Но если вы зададите вопрос, можно ли проводить Игры, ответ да, вы можете их провести, если забудете о всех рисках и полностью проигнорируете потенциальную опасность.

Организаторы стремятся провести Игры и не заботятся о здоровье людей из-за финансовых стимулов.

Худший сценарий – появление новых штаммов вируса, которые могут еще больше распространить болезнь в Японии и убить большое количество людей, как это происходит в Индии.

Игры должны проводиться, по крайней мере, без зрителей», – заявил Ивата.

Старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения Саутгемптонского университета Майкл Хед считает, что в Токио стоит перенести еще на год.

«Я думаю, следует отложить Игры еще на год. Большой риск – собрать людей из всех стран мира в одном городе», – сказал Хед.

Барбара Холтус, волонтер Олимпиады, проживающая в Токио, опасается распространения вируса в результате проведения Игр.

«Существует значительный риск того, что волонтеры, которые будут контактировать с людьми в олимпийском пузыре, а затем отправятся домой к своим семьям на общественном транспорте, станут теми, кто внесет свой вклад в распространение вируса.

Это рецепт катастрофы. Я очень боюсь за страну и очень боюсь за народ Японии», – сказала Холтус.