Олимпийская чемпионка Ирина Привалова выдвинута на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Президент Федерации легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) Олег Курбатов сообщил, что организация выдвинула кандидатуру олимпийской чемпионки Сиднея-2000 Ирины Приваловой на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Сегодня состоялось заседание в Федерации легкой атлетики Москвы, на котором было принято единогласное решение выдвинуть олимпийскую чемпионку Привалову на пост президента ВФЛА, выборы которого состоятся 30 ноября», – сказал Курбатов.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко подал в отставку 13 июля, однако продолжит исполнять свои обязанности до выборов нового главы.

Привалова победила на Олимпиаде-2000 в беге на 400 м с барьерами, всего на ее счету четыре олимпийские награды (1-1-2). Легкоатлетка побеждала на чемпионате мира-1993 и трижды выигрывала зимние ЧМ, она также является трехкратной чемпионкой Европы.

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