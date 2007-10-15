Гендиректор РУСАДА предположил, что изменения в данных московской лаборатории касаются спортсменов, занимающих высокие посты в госструктурах

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус во время интервью на конференции в Колорадо предположил, что в данные московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений.

Как сообщает The New York Times, Ганус связывает многочисленные манипуляции с тем, что российская сторона пыталась защитить российских звезд спорта, которые сейчас занимают государственные посты и возглавляют крупные спортивные организации.

По мнению Гануса, только очень влиятельные люди могли получить доступ к базам данных с целью манипуляций.

«Россия – спортивная держава высокого уровня, но те люди, которые несут ответственность за решение сложившейся ситуации, выбрали неправильный путь, неверный подход», – сказал Ганус.

«Конечно, если он говорит правду, возможно, он скоро покинет пост, а может, это стратегический ход. Думаю, реальная проблема заключается в следующем: может ли система возлагать на национальное агентство ответственность за то, чем заведует министерство спорта?» – сказал глава USADA Трэвис Тайгерт.

Ганус отметил, что действует в интересах российского спорта. Несмотря на это он уверен, что российские власти следили за ним: просматривали электронную почту, прослушивали звонки, а также вели наблюдение около его дома. В феврале 2016-го в течение двух недель скоропостижно скончались председатель исполнительного Совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор организации Никита Камаев.

Настраивайтесь на новый сезон допинг-сериала: похоже, Россия обманула всех с пробами (и это вскрылось)

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы