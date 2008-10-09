WADA подтвердило получение от России объяснений по расхождениям в базе Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что Министерство спорта России передало объяснения по расхождению данных в базе Московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу.
«WADA может подтвердить, что получило ответ от российских властей на список подробных вопросов, возникших у WADA во время анализа данных, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.
Вопросы были направлены российской стороне, чтобы дать возможность властям объяснить ряд расхождений, которые привели к тому, что 17 сентября WADA открыло процедуру по вопросу соответствия РУСАДА.
В соответствии с процессом, описанным в Международном стандарте соблюдения кодекса, после того как WADA и независимые эксперты-криминалисты проанализируют полученный ответ, они отчитаются перед независимым комитетом по соответствию (CRC), чтобы CRC решил, следует ли давать официальную рекомендацию Исполкому.
Для данного процесса не может быть установлен какой-либо фиксированный срок, но WADA вплотную занимается этим вопросом и рассмотрит его максимально быстро», – говорится в пресс-релизе агентства.
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