Реклама 18+
Реклама 18+

WADA подтвердило получение от России объяснений по расхождениям в базе Московской лаборатории

Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Министерство спорта России московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что Министерство спорта России передало объяснения по расхождению данных в базе Московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу.

«WADA может подтвердить, что получило ответ от российских властей на список подробных вопросов, возникших у WADA во время анализа данных, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.

Вопросы были направлены российской стороне, чтобы дать возможность властям объяснить ряд расхождений, которые привели к тому, что 17 сентября WADA открыло процедуру по вопросу соответствия РУСАДА.

В соответствии с процессом, описанным в Международном стандарте соблюдения кодекса, после того как WADA и независимые эксперты-криминалисты проанализируют полученный ответ, они отчитаются перед независимым комитетом по соответствию (CRC), чтобы CRC решил, следует ли давать официальную рекомендацию Исполкому.

Для данного процесса не может быть установлен какой-либо фиксированный срок, но WADA вплотную занимается этим вопросом и рассмотрит его максимально быстро», – говорится в пресс-релизе агентства.

Настраивайтесь на новый сезон допинг-сериала: похоже, Россия обманула всех с пробами (и это вскрылось)

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья