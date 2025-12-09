  • Спортс
Гирев об участии пловца Сомова в Enhanced Games без допинг-контроля: «Считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры»

Гирев считает, что Enhanced Games завершат профессиональную карьеру Сомова.

Призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Иван Гирев считает, что российский пловец Евгений Сомов завершит профессиональную карьеру.

Ранее Сомов вошел в список участников Enhanced Games («Расширенных игр»), которые пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Эти соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах» из-за отсутствия допинг-контроля.

«Думаю, это решение означает новый этап в его спортивном движении, считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры. Буду следить за его выступлением на этом турнире. Это будет уникальное событие.

Мы с Женей не виделись и не общались с юниорского периода, одним словом – давно. Поэтому воспользуюсь этим событием, чтобы передать ему привет и пожелать удачи на новом жизненном этапе. Наши пути в большом спорте уже не пересекутся, но мы наверняка встретимся вне спортивных арен», – сказал Гирев.

Сомову 26 лет, он был единственным российским пловцом, который поехал на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. Спортсмен проживает в США.

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
плавание
Расширенные Игры (Enhanced Games)
logoЕвгений Сомов
Иван Гирев
logoсборная России
