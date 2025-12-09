«Это выбор Сомова, его жизнь. Не хочу никого учить жизни, но я противник подобных турниров и допинга». Губерниев об участии пловца в «Олимпиаде на стероидах»

Губерниев назвал участие пловца Сомова в турнире без допинг-контроля его выбором.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение российского пловца Евгения Сомова выступить на соревнованиях без допинг-контроля.

Ранее Сомов вошел в список участников Enhanced Games («Расширенных игр»), которые пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Эти соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах», где не будут наказывать спортсменов за допинг.

«Это выбор Сомова, его жизнь. Я лично против таких соревнований, допинг – это зло. Я не приемлю такие вещи. Не хочу никого учить жизни и судить, но я противник подобных турниров и допинга», – сказал Губерниев.

Сомову 26 лет, он был единственным российским пловцом, который поехал на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

