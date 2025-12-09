Свищев о Сомове: «Для меня диковато слышать, что российский пловец примет участие в «стероидных Играх». Это путь в никуда»

Депутат Свищев: нельзя допускать соревнования, где разрешен допинг.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об участии российского пловца Евгения Сомова в соревнованиях, где разрешен допинг.

Ранее Сомов вошел в список участников Enhanced Games («Расширенных игр »), которые пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Эти соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах» из-за отсутствия допинг-контроля.

«Для меня диковато слышать, что российский пловец примет участие в «стероидных Играх», где выступают на допинге. Это путь в никуда.

Если разрешить соревнования на запрещенных препаратах, это будет битва не людей, спортсменов, а фарминдустрии, производящей гадость – запрещенные в спорте субстанции, которые улучшают результаты. Такие соревнования допускать нельзя, иначе спорт превратится в вакханалию.

Обидно, что одним из спортсменов, который примет участие в «Играх на стероидах», является российский атлет», – сказал Свищев.