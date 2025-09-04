Олег Матыцин: «Мы запоздали с участием пловцов в чемпионате мира. Недостаточная активность нашей федерации и политические моменты не позволили принять участие в ЧМ-2024»

Олег Матыцин считает, что российские пловцы вернулись на турниры с опозданием.

Россияне выступали на чемпионате мира-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе, но пропустили соревнования прошлого года.

«Считаю, что мы запоздали с участием наших пловцов в чемпионате мира. Работая в министерстве спорта, напрямую взаимодействовал с президентом международной федерации плавания (World Aquatics), господином Хусейном (Аль-Мусалламом). Фактически была достигнута договоренность об участии в предыдущем чемпионате мира.

Но недостаточная активность со стороны нашей федерации и какие-то политические моменты не позволили принять участие. Да и внутри России было неоднозначное мнение, принимать или не принимать участие. Сейчас все изменилось», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший министр спорта России Матыцин .