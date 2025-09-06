Терновой об отстранении: «Первый год было нормально. Потом надоело однообразие турниров и участников, стало скучно»

Прыгун в воду Терновой рассказал, что испытывал скуку в период отстранения.

– В 2019 году вы стали третьим на чемпионате Европы. Потом был ковид, запрет на участие всех россиян в международных стартах. У вас было публичное признание, что несколько месяцев вы тяжело всю эту тему с международным баном переживали. Какие психологические метания испытывали?

– Расстроился, но понимал, что мы не виноваты, мы ничего не можем с этим сделать. И поэтому быстро к этому привык. Первый год было нормально. Потом надоело однообразие турниров и участников. Конкуренция была не такая, как за границей. Стало скучно. Когда нас допустили до международных стартов, в плане мотивации все стало иначе.

– Когда стало ясно, что «водники» возвращаются, отлегло?

– Да до сих пор не верится, что мы снова можем выступать, – сказал серебряный призер чемпионата мира-2025 Руслан Терновой.