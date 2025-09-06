Руслан Терновой: «С китайцами можно бороться. На вышке они не дотягивают до того уровня, как прыгали до этого другие китайцы»

Руслан Терновой отметил снижение уровня китайских прыгунов в воду.

На чемпионате мира в Сингапуре Терновой и Никита Шлейхер взяли серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

– Сингапур показал, что Китай не такой уж и грозный и единоличный лидер, подтянулись и другие, в том числе и Россия. Вас это удивило или же нет, учитывая, что вы часто открыто говорили: «С китайцами возможно бороться»?

– Да, с ними можно бороться, все это прекрасно видят. Особенно сейчас. У них идет смена поколений. И пока у китайцев не самый сильный состав, тем более на моем снаряде – на вышке. Они не дотягивают до того уровня, как прыгали до этого другие китайцы, – сказал Терновой.