Руслан Терновой о серебре на ЧМ-2025: «Мы сами упустили победу, иллюзий не было. Претензии только к себе могут быть»

Руслан Терновой винит только себя в серебре на ЧМ-2025 в прыжках в воду.

Терновой и Никита Шлейхер лидировали перед последним прыжком в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на ЧМ-2025 в Сингапуре, но ошиблись и взяли серебро.

— После синхронных прыжков с Никитой Шлейхером много было разговоров о несправедливом судействе. Уже спустя месяц, с холодной головой, признаете, что скорее сами упустили золото?

— Конечно, мы сразу и говорили, что сами упустили победу, иллюзий не было. Понимали, что если делаем качественно последний прыжок, то выигрываем. Соперников вытягивали, но это мы дали возможность их вытянуть на первое место. Так что претензии только к себе могут быть.

— Был психологический надлом? Близость победы порой сковывает.

— Возможно, что так. Шли первыми, понимали: все близко, ошибаться нельзя. Лично я вроде как справился, последний прыжок чуть смазал, но все же не завалил. Можно было лучше, конечно, но в целом психологически я с собой справился, – рассказал Руслан Терновой.

