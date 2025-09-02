  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Светлана Ромашина: «Нас действительно чаще стали выпускать на международные соревнования. Ведется большая работа»
0

Светлана Ромашина: «Нас действительно чаще стали выпускать на международные соревнования. Ведется большая работа»

Светлана Ромашина отметила смягчение санкций к российскому спорту.

«Нас действительно чаще стали выпускать на международные соревнования. Если говорить о водных видах, то в этом есть большая заслуга Федерации водных видов спорта России под руководством Дмитрия Аркадьевича Мазепина.

Ведется большая работа. Может быть, мы многого не знаем и не видим, но мы это на себе чувствуем, когда мы можем выезжать и побеждать», – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ромашина.

Ранее россияне выиграли медальный зачет на чемпионате мира среди спортсменов до 16 лет, завоевав семь наград: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

«Глядя на наших детей, мы надеемся, что наше синхронное плавание будет таким же успешным, как и во все предыдущие годы. Со стороны федерации и тренеров мы будем делать все возможное для этого. Конечно, все работают на одно дело, заряжены на результат.

Конечно, синхронное плавание изменилось за последнее время. Во время нашего отсутствия мы все-таки наблюдали за изменениями и пытались подстроиться под новые тенденции и правила. Если посмотреть на юношеское первенство мира, которое недавно прошло в Греции, то там по всем программам, где мы выступали, мы были лидерами как в техническом исполнении, так и по оценке за артистическое впечатление», – отметила Ромашина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
синхронное плавание
Федерация водных видов спорта России
logoСветлана Ромашина
Дмитрий Мазепин
logoсборная России (синхронное плавание)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Ромашина о юношеском ЧМ: «Наше выступление было успешным. Это первый выезд детей на международную арену, и они справились отлично»
231 августа, 18:46
Мазепин о россиянах на ЧМ в Сингапуре: «За мелким исключением, нам все были рады. Есть несколько североевропейских стран, которые испытывают неприязнь»
156 августа, 14:42
Мазепин о чемпионате мира-2025: «Словно глоток свежего воздуха для нас после стольких лет отсутствия. Все ребята – настоящие герои»
14 августа, 17:34
Главные новости
Жена пловца Николая Свечникова, пропавшего на Босфоре, подаст в суд на организаторов заплыва
26вчера, 13:16
Колесников не исключил участия в Enhanced Games без допинг-контроля: «Но только после завершения карьеры»
1вчера, 11:28
Колесников о том, считает ли себя суперзвездой спорта России: «Сам для себя я этот факт не принимаю, но в целом таковым являюсь и понимаю это»
вчера, 10:10
Климент Колесников: «Я очень хочу выиграть Олимпиаду-2028. Буду стараться прийти к тому, к чему шел всю жизнь»
вчера, 09:51
Колесников о нейтральном статусе: «Называли флюгером? Ну и пусть. Я отталкиваюсь исключительно от себя и от того, что считаю нужным»
28вчера, 09:41
Поиски пропавшего пловца Свечникова по Босфору идут по всем направлениям
вчера, 06:53
Ефимова о том, что ее называют одной из самых красивых спортсменок России: «Ни разу не слышала такого. Сама так не считаю»
31 сентября, 20:33
Юлия Ефимова: «Есть ли в мире города, сравнимые с Москвой? По красоте – да, но с точки зрения развития кажется, что она впереди планеты всей»
1351 сентября, 20:23
Родственники Свечникова собираются подать в суд на организаторов заплыва через Босфор
41 сентября, 13:53
Майя Дорошко: «Я пропустила две Олимпиады. Я уже не ставлю долгосрочные цели, думаю только о ближайших стартах»
1 сентября, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58