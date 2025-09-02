Светлана Ромашина: «Нас действительно чаще стали выпускать на международные соревнования. Ведется большая работа»

Светлана Ромашина отметила смягчение санкций к российскому спорту.

«Нас действительно чаще стали выпускать на международные соревнования. Если говорить о водных видах, то в этом есть большая заслуга Федерации водных видов спорта России под руководством Дмитрия Аркадьевича Мазепина.

Ведется большая работа. Может быть, мы многого не знаем и не видим, но мы это на себе чувствуем, когда мы можем выезжать и побеждать», – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ромашина .

Ранее россияне выиграли медальный зачет на чемпионате мира среди спортсменов до 16 лет, завоевав семь наград: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

«Глядя на наших детей, мы надеемся, что наше синхронное плавание будет таким же успешным, как и во все предыдущие годы. Со стороны федерации и тренеров мы будем делать все возможное для этого. Конечно, все работают на одно дело, заряжены на результат.

Конечно, синхронное плавание изменилось за последнее время. Во время нашего отсутствия мы все-таки наблюдали за изменениями и пытались подстроиться под новые тенденции и правила. Если посмотреть на юношеское первенство мира, которое недавно прошло в Греции, то там по всем программам, где мы выступали, мы были лидерами как в техническом исполнении, так и по оценке за артистическое впечатление», – отметила Ромашина.