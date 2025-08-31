Ромашина о юношеском ЧМ: «Наше выступление было успешным. Это первый выезд детей на международную арену, и они справились отлично»

Светлана Ромашина назвала успешным выступление россиянок на юношеском ЧМ.

Соревнования по синхронному плаванию проходили в Афинах с 26 по 30 августа. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 7 наград – 5 золотых, серебряную и бронзовую.

«Наше выступление было успешным. Мы завоевали пять золотых медалей, только в одном виде остались без медалей. Прежде всего, для детей это очень большой опыт. Это их первый выезд на международную арену, и они справились отлично.

Очень здорово, что дети пребывают в состоянии эйфории, когда вроде бы хочется отдохнуть, но они готовы идти тренироваться и бороться дальше. Есть к чему стремиться, куда выезжать и где побеждать, и мы за это благодарны руководству нашей федерации, ее президенту Дмитрию Мазепину. Благодаря его большой работе у нас есть возможность выступать на международных соревнованиях», – сказала семикратная олимпийская чемпионка Ромашина .