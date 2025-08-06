Мазепин о россиянах на ЧМ в Сингапуре: «За мелким исключением, нам все были рады. Есть несколько североевропейских стран, которые испытывают неприязнь»

Мазепин заявил, что российских спортсменов хорошо принимали на ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил с 11 июля по 3 августа. Российские атлеты, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.

– Считаю, что основное достижение – это то, что спортсмены, которые тратят жизнь и здоровье, имеют цель бороться с лучшими, получили возможность приехать в Сингапур, выйти на старт и показать все то, что они могут. Вы видите, сколько медалей, сколько красивых лиц, улыбок и эмоций мы можем подарить зрителям и самим себе.

– Были какие‑то опасения перед стартом чемпионата мира?

– Я бы не преувеличивал негативную сторону. Есть несколько североевропейских стран, которые испытывают какую‑то необъяснимую неприязнь ко всем русским спортсменам.

Все остальные очень хорошо нас встретили. Я встречался практически со всеми руководителями и не видел проблем. За мелким исключением, нам все были рады, – сказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы