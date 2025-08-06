Мазепин о чемпионате мира: «Не нужно жаловаться, как судят – нужно выступать на голову выше. Это касается и прыжков в воду»

Дмитрий Мазепин призвал спортсменов не жаловаться на судейство.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские атлеты, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.

– Мир меняется. Сборная хочет выступать. На Олимпиаде в 2028 году будет разыгрываться 55 комплектов медалей в водных видах спорта. Мы это все понимаем. Это самая медалеемкая федерация.

Я считаю, от того, как будут выступать водные виды спорта, во многом зависит место России в рейтинге после Олимпиады в США. Мы хотим выступать во всех дисциплинах, во всех видах, максимально готовить спортсменов. Есть хороший пример – Китай. В каждой дисциплине они стремятся к медали.

Всем нам было важно приехать на чемпионат мира. Увидеть, как готовятся и выступают другие. Это был большой стресс для того же синхронного плавания. Потому что мы даже не знали, как будут судить – за что будут повышать или понимать оценки.

Хочу открыть инсайд: наши представители будут в техническом комитете – в комитете по судейству и в тренерском комитете.

– У вас руки не опускались?

– Не нужно жаловаться, как судят. Нужно выступать на голову выше. Это касается и прыжков в воду. Надо работать, – сказал глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Мазепин.

