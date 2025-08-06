  • Спортс
  • Дмитрий Мазепин: «Работаем над тем, чтобы наше водное поло приехало на следующий чемпионат мира или Европы»
5

Дмитрий Мазепин: «Работаем над тем, чтобы наше водное поло приехало на следующий чемпионат мира или Европы»

Мазепин считает, что на следующем ЧМ могут выступить российские ватерполисты.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 прошел в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В соревнованиях приняли участие российские пловцы, прыгуны в воду и синхронисты – в нейтральном статусе. 

«Мы работаем, чтобы наше водное поло на следующий чемпионат Европы или мира приехало. И если наши ватерполисты или ватерполистки завоюют медали, вам придется расширять студию.

Нужно не бояться отстаивать свои интересы и повышать голос. Нужно идти в суд и добиваться правильных решений. Нужно работать с Международным олимпийским комитетом и с новым президентом, чтобы права Олимпийского комитета России были восстановлены и мы стали частью международного олимпийского движения.

Да, я могу сказать, что руководитель World Aquatics более нейтрален, чем, к примеру, Себастьян Коу из World Athletics. Я считаю, что он свои личные взгляды переносит на все легкоатлетическое движение, и это несправедливо по отношению ко всем русским атлетам», – сказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин в эфире «Матч ТВ». 

У России 8 медалей ЧМ в плавании – успех или недобрали? Есть один тревожный знак

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
