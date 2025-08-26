Волонтеры участвуют в поисках пловца Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор
Волонтеры участвуют в поисках российского пловца Свечникова, пропавшего в Босфоре.
24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы ведут его поиски.
«Волонтеры помогают в поисках на суше», – сказала родственница пловца Алена Караман.
Корреспондент «Р-Спорта» передает, что катера береговой охраны и полиции патрулируют акваторию Босфора в поисках россиянина.
Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?
