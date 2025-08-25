2

Генконсульство РФ контактирует с властями Турции после пропажи пловца Свечникова

Генконсульство РФ контактирует с властями Турции после пропажи пловца Свечникова.

Российский пловец Николай Свечников в воскресенье участвовал в заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски.

«По поступившей вечером 24 августа информации, во время ежегодного Межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 километров через пролив Босфор пропал без вести росгражданин Н. Свечников 1995 года рождения, участвовавший в заплыве в составе большой группы (более 400 человек) пловцов из России. Родственники гражданина о происшествии информированы. Турецкие экстренные службы ведут поисковые работы.

Генеральное консульство направило официальный запрос в компетентные органы и находится в контакте с турецкими властями на предмет получения информации по указанной ситуации», – заявили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
происшествия
Николай Свечников
плавание в открытой воде
