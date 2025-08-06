Свищев высказался о выступлениях российских атлетов в нейтральном статусе.

На прошедшем чемпионате мира по водным видам в Сингапуре россияне, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 18 медалей – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

«Мое мнение – если есть возможность участвовать, отстаивать интересы страны, клуба, тренеров, надо это делать. Конечно, при условии, что от спортсменов не требуют подписания каких-либо документов, порочащих статус гражданина РФ.

Все мы ждем, когда нам вернут атрибутику, флаг, гимн. За это борются все – президент страны, Олимпийский комитет России, министерство спорта, федерации. К сожалению, ситуация в мире тяжелая, антироссийское лобби очень сильное.

Некоторым федерациям еще не удалось вернуться в олимпийскую семью. Надо двигаться, работать и обязательно участвовать, чтобы своими успехами радовать наших людей и огорчать болельщиков из недружественных стран», – сказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев.

Российский флаг попал в графику на водном ЧМ. И это не случайность