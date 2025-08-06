Киргизский пловец Петрашов о россиянах на ЧМ: «Рад, что все вернулись и мы можем по‑честному соревноваться»

Киргизский пловец Петрашов заявил, что рад возвращению россиян на ЧМ.

На чемпионате мира в Сингапуре Денис Петрашов завоевал бронзу на дистанции 100 м брассом. В финале с ним выступали россияне Кирилл Пригода и Данил Семьянинов.

«Очень рад, что все вернулись и мы можем по‑честному соревноваться. Рад, что Кирилл Пригода вернулся, Даню Семьянинова тоже давно не видел. Всегда классно с ними вместе плыть.

Очень рад, что мы втроем участвовали в финале», — сказал Петрашов.