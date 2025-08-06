  • Спортс
  Шестикратный чемпион мира Цинь Хайян: «Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интересней»
Шестикратный чемпион мира Цинь Хайян: «Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интересней»

Шестикратный чемпион мира Цинь Хайян высказался о возвращении российских пловцов.

Россияне выступили на ЧМ по плаванию на длинной воде впервые с 2019 года. Они завоевали три золота, четыре серебра и бронзу. 

«Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретически уровнем в плавании и многократно завоевывала титулы чемпионов мира.

Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интересней», — сказал Цинь Хайян.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
