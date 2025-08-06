Шестикратный чемпион мира Цинь Хайян: «Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интересней»
Шестикратный чемпион мира Цинь Хайян высказался о возвращении российских пловцов.
Россияне выступили на ЧМ по плаванию на длинной воде впервые с 2019 года. Они завоевали три золота, четыре серебра и бронзу.
«Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретически уровнем в плавании и многократно завоевывала титулы чемпионов мира.
Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интересней», — сказал Цинь Хайян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
