Шестикратный чемпион мира Цинь Хайян: «Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интересней»

Шестикратный чемпион мира Цинь Хайян высказался о возвращении российских пловцов.

Россияне выступили на ЧМ по плаванию на длинной воде впервые с 2019 года. Они завоевали три золота, четыре серебра и бронзу.

«Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретически уровнем в плавании и многократно завоевывала титулы чемпионов мира.

Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интересней», — сказал Цинь Хайян.