Тихонов о нейтральном статусе: «Победа есть победа, никто не скажет про наших парней и девушек, что они американцы»

Тихонов высказался о выступлениях российских пловцов в нейтральном статусе на ЧМ.

Россияне выступили на чемпионате мира по плаванию на длинной воде впервые с 2019 года. Они завоевали три золота, четыре серебра и бронзу.

«В том, что касается отношения к нейтральному статусу, победа есть победа, никто не скажет про наших парней и девушек, что они американцы.

Надо приезжать на турниры и побеждать. Они сейчас чемпионы мира, а это мечта каждого спортсмена, поэтому я их не осуждаю абсолютно, а осуждать следует того, кто довел их до такого состояния», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.