Климент Колесников о синхронисте Мальцеве: «Нифига себе, он семикратный чемпион мира! Даже зависть пробивает, молодец!»
Пловец Климент Колесников восхитился достижениями синхрониста Александра Мальцева.
«Мальцева поздравлял с победой трижды. Как ни гляну, как ни открою – медаль, еще медаль. Даже зависть пробивает, молодец! Еще с давнейших времен за ним слежу, когда он только фурор произвел. Такие, как он, мотивируют. Я помню все эти разговоры поначалу, когда только в синхронном плавании появились мужчины, всю эту тему раздували, спрашивали, для чего, зачем… А вот как в итоге!
Я нейтрально отношусь ко всему, если это в итоге официальный вид спорта, и Саша им занимается. Нифига себе, он семикратный чемпион мира, попробуй повтори! Кто его осуждать будет? Я к любому виду спорта отношусь с уважением», – сказал Колесников.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
