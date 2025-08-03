  • Спортс
  • «Парни – молодчики. Восемь дней потняка такого, но все справились и все отлично сделали». Пригода о победе в комбинированной эстафете
«Парни – молодчики. Восемь дней потняка такого, но все справились и все отлично сделали». Пригода о победе в комбинированной эстафете

Кирилл Пригода похвалил команду пловцов за выступление в эстафете.

Российская команда в составе Мирона Лифинцева, Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева завоевала золото в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре.

«Все прошло хорошо, парни – молодчики. Восемь дней потняка такого, но все справились и все отлично сделали», – сказал чемпион мира и призер ЧМ Пригода в эфире «Матч ТВ».

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!

Источник: Матч ТВ
