«Парни – молодчики. Восемь дней потняка такого, но все справились и все отлично сделали». Пригода о победе в комбинированной эстафете
Кирилл Пригода похвалил команду пловцов за выступление в эстафете.
Российская команда в составе Мирона Лифинцева, Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева завоевала золото в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре.
«Все прошло хорошо, парни – молодчики. Восемь дней потняка такого, но все справились и все отлично сделали», – сказал чемпион мира и призер ЧМ Пригода в эфире «Матч ТВ».
🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
