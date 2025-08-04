Александр Красных: «Такое выступление наших спортсменов на чемпионате мира даст толчок к развитию плавания в стране»

Красных надеется, что выступление на ЧМ даст толчок развитию плавания в России.

Российские пловцы завоевали восемь медалей на чемпионате мира в Сингапуре, включая три золота.

«Достаточно успешное выступление продемонстрировали все наши пловцы без исключения. Я бы смотрел шире – не на количество медалей, а на количество финалов, четвертых, пятых, шестых мест, когда нашим ребятам не хватало нескольких сотых для того, чтобы подняться на пьедестал.

Безумно рад за российское плавание, это феноменальный результат. С точки зрения развития спорта высших достижений это была отличная витрина. Такое выступление наших спортсменов на чемпионате мира даст толчок к развитию плавания в стране. Есть задел для того, чтобы количество медалей в дальнейшем у нас только увеличилось.

Если судить по первым дням, нашим ребятам было тяжело, они раскачивались. Для многих этот чемпионат мира был первым, для 70-80% состава нашей команды. Также этот чемпионат мира был первым для многих тренеров, для главного тренера сборной. До этого он ездил только как тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, а тут уже целая команда, за которую он ответственен.

Это первый крупный чемпионат мира для нашей объединенной федерации, когда все водные виды спорта были представлены в полном составе. Как по мне, ребята показали замечательный уровень», – сказал призер Олимпийских игр Александр Красных.